Droga, tre in cella dopo la condanna definitiva per l’operazione “Grande fratello”

Cagliari

L’indagine dei carabinieri nel 2015 aveva smantellato un’organizzazione che spacciava cocaina ed eroina

Arrivano le prime condanne definitive, quasi otto anni dopo l’indagine denominata “Grande Fratello”, con la quale i carabinieri avevano smantellato a Cagliari un’organizzazione per lo spaccio di stupefacenti (cocaina e eroina) con base nel quartiere di Is Mirrionis.

Tre ordini di carcerazione sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Cagliari, nei confronti di un trentaquattrenne di Assemini e di due cagliaritani, una quarantaquattrenne e un quarantacinquenne. Il primo degli arrestati dovrà scontare 14 anni, 8 mesi e 4 giorni di reclusione; la seconda 7 anni, 7 mesi e 11 giorni; l’ultimo 11 anni, un mese e 10 giorni.

L’indagine era partita dalle segnalazioni sulla costante presenza di tossicodipendenti nel cortile dell’ospedale Santissima Trinità.

L’operazione dei carabinieri era scattata nel maggio del 2015, quando erano finite in manette undici persone – molte delle quali minorenni – accusate di spaccio. Erano stati sequestrati 16 chili di droga.

Tre anni più tardi c’era stata una seconda tornata di arresti, con perquisizioni per oltre 140 persone in 40 abitazioni. In quella circostanza gli arresti erano stati 14.

Dopo i primi due gradi di giudizio, stanno giungendo i provvedimenti di condanna definitiva da parte della Corte di Cassazione, come nel caso delle tre persone portate in carcere ieri.

Sabato, 4 marzo 2023