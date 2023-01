Blitz dei carabinieri che, nei centri di Sinnai e Settimo San Pietro ( città Metropolitana di Cagliari) hanno sgominato una banda di spacciatori che, secondo i militari, rifornivano diversi centri del Cagliaritano. A finire in manette sono state cinque mentre un'altra è stata denunciata. Le accuse vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma comune da sparo e detenzione di materiale di interesse archeologico.

Sequestrati circa 1 kg di cocaina pura, pronta per essere distribuita, 300 grammi di marijuana, bilancini di precisione, materiale da taglio, circa 20mila euro, una pistola taser, un revolver con matricola abrasa e un'anfora di epoca romana.

Da mesi gli investigatori erano sulle tracce di piccoli e medi spacciatori che costantemente rifornivano di stupefacente le piazze dei centri limitrofi a Cagliari, L'operazione è scattata alle prime ore di ieri e ha visto l'impiego dei Carabinieri della Stazione di Sinnai e della Compagnia di Quartu Sant'Elena (CA), con i Cinofili della Compagnia di Cagliari, e i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna di Abbasanta e del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail