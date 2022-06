Gli investigatori della Mobile, diretti da Fabrizio Mustaro, sono arrivati a loro dopo aver avuto notizia di un via vai di extracomunitari dall’appartamento di via Sant’Avendrace. Il valore della droga sequestrata è superiore al milione di lire. I tre arrestati si trovano adesso nel carcere di Uta.

CAGLIARI. Era destinata alla movida estiva del Poetto il considerevole quantitativo di droga sequestrato nella tarda mattinata di ieri 8 giugno dalla polizia in un appartamento di via Sant’Avendrace 254. Due chili di cocaina purissima, altrettanti di anfetamine e di marijuana erano custoditi da tre albanesi, arrestati in flagranza dagli uomini della Squadra Mobile di Cagliari. Dei tre uno sicuramente il principale importatore della droga da mercati stranieri. È un 42enne residente a Cagliari da molto tempo, con numerosi precedenti giudiziari per spaccio di droga e favoreggiamento di immigrazione clandestina. I suoi due connazionali, di 34 e 41 anni, residenti a Santa Croce sull’Arno, sarebbero invece i corrieri.

Fonte: La Nuova Sardegna

