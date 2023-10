Droga nel wc a Maracalagonis, obbligo di dimora per Edoardo Vadilonga e il padre: "Lui non sapeva nulla"

È scattato l’obbligo di dimora, in attesa del processo previsto a novembre, per Edoardo e Andrea Vadilonga, figlio e padre arrestati qualche giorno fa dai poliziotti per possesso di droga. Gli agenti avevano trovato marijuana nascosta nei tubi del wc della loro casa di Maracalagonis: oltre un chilo e mezzo di “erba” sequestrato, sotto chiave anche più di settecento euro in contanti. I due, all’inizio, non avevano aperto la porta ai poliziotti. In casa c’erano anche alcuni Rottweiler, affidati ad un canile.

Andrea ed Edoardo Vadilonga sono assistiti dall’avvocato Fausto Argiolas: “Il padre non sapeva nulla, era all’oscuro della presenza della droga in casa. Per entrambi, l’intento è quello di chiedere la celebrazione di un rito alternativo”.