Droga in campagna, 4.000 euro a casa: un giovane finisce in cella

Macomer

Arrestato dopo un’operazione della polizia

La polizia gli ha trovato in casa 4.000 euro in contanti di cui non ha saputo spiegare la provenienza. E nell’azienda agricola in cui lavorava sono stati scoperti e sequestrati un chilo di marijuana, 100 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Per questo un giovane di Macomer è stato arrestato dagli agenti del Settore anticrimine della Questura di Nuoro, assieme al personale della Sezione Volanti, al termine di un’operazione antidroga disposta dal questore Alfonso Polverino.

Oltre all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane dovrà rispondere anche di detenzione di munizionamento per armi da fuoco: nel corso delle perquisizioni è stata scoperta una scatola di munizioni, detenute illegalmente.

Ora l’arrestato è nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Mercoledì, 15 novembre 2023