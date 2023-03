Droga in auto: la fuga dura poco, giovane arrestato dalla polizia

Cagliari

In casa aveva hashish, marijuana e metadone

Alla vista dei poliziotti ha tentato una breve fuga in auto lungo la Statale 126, ma è stato fermato dopo pochi minuti. Aveva con sé 14 grammi di hashish, pastiglie di Bubrenorfina e Naloxone e 200 euro in contanti. Un giovane di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato.

Gli agenti dei Commissariati di Iglesias e Carbonia hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno trovato e sequestrato 28 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, 6 boccette di metadone, un bilancino elettronico di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

L’accusa contestata è quella di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giudice per le indagini preliminari, nell’udienza con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e condannato il trentaquattrenne a otto mesi di reclusione, con pena sospesa.

Mercoledì, 15 marzo 2023