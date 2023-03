Droga e una pistola in casa, scoperte dalla polizia dopo una scenata: in carcere un cinquantenne

Oristano

Visita in psichiatria per l’uomo che aveva tentato di aggredire gli agenti, poi la perquisizione

Teneva in casa una pistola a salve modificata per sparare proiettili calibro nove, con un colpo in canna. C’erano anche circa 150 grammi di cocaina, oltre 50 grammi di eroina e un sacchetto contenente infiorescenze di marijuana. Un cinquantenne di Oristano, con precedenti giudiziari, è stato arrestato dalla polizia di Stato su disposizione della Procura della Repubblica.

Gli agenti hanno scoperto armi e droga durante una perquisizione effettuata in seguito a un episodio singolare. L’uomo qualche giorno fa era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. In preda ai fumi di alcool e droga, aveva cercato di aggredire gli agenti di una Volante intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti che lo avevano visto gettarsi dalla finestra di un’abitazione e urlare a squarciagola, come se qualcuno lo stesse picchiando.

Il cinquantenne era stato stato sedato e trasferito in ospedale, per un ricoverato nel reparto di Psichiatria.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno iniziato le indagine per chiarire i motivi di quella scenata. Dopo aver trovato l’abitazione dalla quale si era gettato dalla finestra, sono entrati con l’aiuto di una squadra dei vigili del fuoco. All’interno hanno trovato le stanze sporche e completamente a soqquadro. Poi la scoperta dell’arma e della droga.

Una volta dimesso dall’ospedale, l’uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Oristano: è accusato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina.

Ora è nella casa di reclusione di Massama, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Giovedì, 9 marzo 2023