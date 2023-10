Droga e soldi in casa a Sestu, 35enne in manette: caccia alle chat dello spaccio

Oltre un chilo di marijuana nascosta in casa, più soldi e uno strumento utilizzato per confezionare le dosi. Un quantitativo di droga, quello trovato dai carabinieri di Sestu, durante un’operazione svolta dal comandante Riccardo Pirali, che fa intuire che Daniele Tedde, pregiudicato 35enne, avesse un buon giro di clienti. I militari lo hanno bloccato mentre stava vendendo una dose di “erba” ad un quarantaseienne che ha tentato, invano, di nasconderla nelle mutande. Nell’ abitazione di Tedde, in via Bologna, i carabinieri hanno trovato il grosso dello stupefacente. Da anni la stazione di Sestu è in prima linea per il contrasto allo spaccio di droga.

È stato sequestrato anche lo smartphone di Daniele Tedde: saranno analizzati messaggi e chat, alla ricerca di ulteriori prove legate allo spaccio.