Droga e bilancini nascosti in mansarda, denunciato un 24enne a Serrenti

A Serrenti, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un ventiquattrenne del luogo, disoccupato, incensurato. Nel corso di un normale servizio perlustrativo di controllo del territorio, i carabinieri avevano individuato il giovane stazionare con atteggiamento sospetto in un vicolo vicino alla sua abitazione. Ritenendo che quel ragazzo potesse avere qualcosa da nascondere i militari hanno proceduto a una perquisizione dapprima personale e poi domiciliare, che hanno dato esiti positivi, consentendo di trovare all’interno della mansarda della sua abitazione 67 grammi di marijuana, contenuti in quattro barattoli di vetro, nonché due bilancini di precisione, sei grinder e un’agenda contenente istruzioni per la coltivazione domestica di cannabis. Il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione delle autorità giudiziaria per i prossimi adempimenti di legge.