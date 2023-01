Droga e agendina dei clienti in casa, arrestato 23enne - Sardegna

Cinque grammi di cocaina li aveva con sè. L'altra droga era in casa: 42 grammi ancora di cocaina, 43 grammi di hashish, 349 grammi di marijuana. Più 3.660 euro in contanti in banconote di vario taglio, secondo i carabinieri verosimile provento di attività di spaccio. E ancora: due bilancini, sostanze da taglio e fogli manoscritti con cifre e forse nomi di clienti.

Ieri sera a Pula al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, i militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne residente in Villa San Pietro, disoccupato e incensurato.

Dopo aver trascorso la nottata agli arresti domiciliari, stamattina il giovane ha affrontato il giudizio direttissimo, l'arresto è stato convalidato e sono scattati gli arresti domiciliari.



Fonte: Ansa Sardegna