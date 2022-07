Droga dello stupro in pacco postale, denunciato 48enne - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Un chilo e trecento grammi di Gbl, conosciuta come droga dello stupro, arrivata in un pacco postale, è stata sequestrata dalla Polizia. Denunciato dalla sezione criminalità diffusa della squadra mobile e dei falchi un 48enne di Cagliari. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Gli uomini della mobile hanno seguito la consegna del pacco da parte di un corriere postale. A ritirarlo è stata, per conto del nipote, una donna di oltre ottanta anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era ignara di tutto.

Ma anche il nipote non conosceva il contenuto del pacco: aveva indicato il proprio indirizzo di recapito solo per fare una cortesia all'amico, il 48 enne denunciato. L'operazione della Squadra Mobile rientra nelle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti cosiddetto "da sballo" nei locali della movida. (ANSA).



