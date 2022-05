La cocaina veniva reperita sull’isola, spiega una nota dei carabinieri di Cagliari, mentre l’eroina era acquistata da un gruppo di nigeriani stanziati nella provincia di Cagliari e la marijuana proveniva da piantagioni in diverse zone della Sardegna. Arrivavano direttamente dall’estero invece la ketamina e MDMA, importate dalla Germania, dall’Olanda e dal Regno Unito.

Le indagini hanno permesso di accertare che i gruppi criminali, sfruttando diversi canali di approvvigionamento, erano diventati in breve tempo i punti di riferimento per il mercato del centro-sud della Sardegna.

Nel corso dell’operazione, denominata Katerina, sono stati eseguiti 17 provvedimenti cautelari (7 custodie cautelari in carcere, 9 arresti domiciliari e un obbligo di dimora) emessi dal gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di altrettanti indagati, accusati di far parte di quattro gruppi criminali dediti al traffico internazionale e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Alcuni scatoloni intercettati e controllati dai carabinieri

Le indagini hanno permesso di scoprire, fra l’altro, che la ketamina arrivava in Sardegna in forma liquida, nascosta in bottiglie di vino con etichette di pregio, identiche alle originali, oppure all’interno di flaconi di shampoo o prodotti di cosmesi con noti marchi commerciali.

Nelle prime fasi dell’inchiesta erano scattati 20 arresti in flagranza di reato e 4 denunce in stato di libertà, con il sequestro di oltre un chilo di eroina, 418 grammi di cocaina, quasi 24mila chili di hashish, 2 chili di marijuana, 3 chili di ketamina (all’epoca dei fatti il maggior sequestro a livello nazionale), 56 grammi di MDMA, 15 flaconi di metadone e la somma di 7.230 euro in contanti.

