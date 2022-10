Cabras

Operazione a Cabras e nella zona

Otto persone arrestate e stupefacente sequestrato. È il bilancio di una operazione antidroga portata a termine dai carabinieri ieri mattina a Cabras. Un’operazione che non è passata inosservata, soprattutto per i residenti di alcune vie del centro lagunare, come la via Leopardi.

I militari della compagnia di Oristano e della stazione di Cabras stavano tenendo d’occhio diverse persone da alcuni giorni, sospettando un possibile traffico di sostanze stupefacenti.

Martedì è così scattato un blitz che ha coinvolto una decina di militari. Sono state effettuate una decina di perquisizioni in abitazioni di Cabras, sia in centro che in periferia.

La scoperta della droga ha confermato la presenza di un mercato fiorente nel quale si pensa siano coinvolte una decina di persone.

Al termine dell’operazione sono finite in manette 8 persone.

Questa mattina è in corso la direttissima in Tribunale a Oristano per la convalida dei provvedimenti.

-segue-

Mercoledì, 19 ottobre 2022