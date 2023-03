Droga, alcol e spazzatura in centro a Cagliari: via alla task force contro la malamovida

Droga, alcol e spazzatura in centro. Il Prefetto convoca i comitati dei residenti e le associazioni di categoria (commercianti, ristoratori e titolari di bar e locali) per affrontare il problema. E viene così costituto il gruppo di monitoraggio sugli aspetti negativi della movida, finalizzato “alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti antisociali” del centro storico, alla ricerca “di un equilibrio tra i diritti dei residenti abitanti nei centro storici di Cagliari e il diritto al la lavoro del pubblico esercizio e del commercio”.

Nel documento si citano i 4 rioni cagliaritani che costituiscono il centro storico (Castello, Marina, Stampace e Villanova) “interessati da dinamiche di aggregazione notturna, favorite dalla presenza di numerosi locali e di un elevato numero di persone che stazionano all’esterno dei locali pubblici, dinamiche che si accompagnano a comportamenti di disturbo della tranquillità e del riposo di parte dei residenti nonché episodi contrari al decoro, legati all’abbandono, su suolo pubblico e privato, in aree spesso lontane dagli esercizi commerciali, di rifiuti attinenti al consumo di bevande (bicchieri e bottiglie)”.

Preoccupano anche la sempre maggiore diffusione di sostanze illegali e l’abuso di sostanze alcoliche, “legato all’entità dell’afflusso registrato nei quartieri dove insiste la movida, che comporta la necessità di intraprendere opportune iniziative condivise coi diversi attori pubblici e privati coinvolti nel fenomeno per consentire alle autorità di adottare provvedimenti tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, includi quelli all’ordine e all’incolumità”.

I comitati hanno chiesto un incontro al Prefetto ed emersa la necessità di predisporre” innovative strategie e soluzioni efficaci in tema di gestione degli scenari notturni di svago giovanile per ridurre i comportamenti antisociali e i conseguenti problemi all’interno dei contesti della movida”

Il Prefetto ha così convocato un tavolo tecnico al quale siederanno Maria Pia Garau (capo di Gabinetto della Prefettura), Guido Calzia (comandante del corpo della polizia municipale di Comune di Cagliari), Massimo Imbimbo (dirigente Upgsop della questura), Emanuele Macrì (comandante della compagnia dei carabinieri), Umberto Parente (comandante della compagnie Pronto impiego della Guardia di Finanza), Roberto Bolognese, presidente regionale di Confesercenti), Emanuele Frongia, (presidente Fipe Confcommercio sud Sardegna), Gianluca Mureddu, (Presidente del centro commerciale naturale Marina), Antonio Ghiani, presidente del centro commerciale naturale corso Vittorio Emanuele II), don Marco Lai (vicario della Vicaria della Cattedrale), Adolfo Costa, (Comitato di Stampace), Monica Zuncheddu, comitato Casteddu de Susu), Marco Masala (Vivere a Villanova), Sandra Orrù (Apriamo le finestre alla Marina), Enrico Marini (Rumore no grazie) e Marinuccia Sanna (residenti via Spano e via Cima).