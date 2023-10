Drammatico schianto a Quartu: muore Maximiliano Vinchesi, maresciallo della Brigata Sassari

Ancora sangue sulle strade sarde, a perdere la vita nel tardo pomeriggio è Maximiliano Vinchesi, classe 1974, che, a bordo della sua moto, si è schiantato contro una vettura lungo via Leonardo da Vinci a Flumini di Quartu. Era un maresciallo della Brigata Sassari, per cause ancora in fase di accertamento in seguito a un forte impatto frontale con un’automobile ha perso la vita nella litoranea, all’altezza della pizzeria Clipper. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Una tragedia, l’ennesima, che si verifica sulle strade isolane.