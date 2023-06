Drammatico incidente stradale: morti marito e moglie, gravemente ferita un’altra persona

Villamassargia

Scontro tra due auto

Due persone, marito e moglie di 70 e 84 anni, sono morte nel pomeriggio in seguito a un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Una terza persona, che guidava l’altro veicolo, è rimasta gravemente ferita.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’incidente si è verificato lungo la sp 2, in località Tanì, nei pressi di Villamassargia.

Per cause in corso di accertamento, la Fiat Punto guidata dal settantenne ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a sbattere frontalmente contro un’Audi A3 su cui viaggiava trentenne di Iglesias.

I due anziani – Antonio Cannas e Sofia Elsa Zoncheddu – sono morti sul colpo. L’impatto è stato violento, tanto che le vetture si sono accartocciate.

Oltre ai sanitari sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia.

Giovedì, 8 giugno 2023