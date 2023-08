Drammatica notte in Sardegna: gli incendi bruciano aziende e una fattoria didattica

Cagliari

Mobilitazione in diversi territori

Mezzi aerei all’opera già all’alba dopo una drammatica note sul fronte degli incendi in Sardegna.

La situazione più grave nel comune di Muravera il cui territorio è stato interessato da un violento incendio che ha letteralmente devastato la località di Feraxi. Lo rende noto il Comune.

Ma non solo Muravera è stata sfregiata: anche Porto Corallo a Villaputzu e San Priamo, la caratteristica borgata di San Vito, sono state interessate dalle fiamme alimentate dal forte vento di maestrale che ha imperversato sul sud-est della Sardegna.

Gravissimi i danni a Feraxi dove 4 aziende agricole sono state letteralmente incenerite dal fuoco che ha ingoiato le riserve di foraggio accumulate. Distrutti anche rinomati agrumeti e una fattoria modello, meta ogni anno di numerose scolaresche. Le fiamme hanno minacciato anche alcune strutture ricettive dalle quali è stato necessario evacuare gli ospiti.

Sul posto stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo Forestale, gli uomini dell’Agenzia, Regionale Forestas e numerosi volontari supportati da Canadair ed elicotteri.

“Non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, una ferita che non sarà facile sanare. Proclameremo lo stato di calamità ma non ci fermeremo qui: il Comune presenterà un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti. I responsabili di questa nefandezza devono essere puniti severamente”.

A Gairo, invece, le fiamme sono partite ieri sera nella zona di Su Ilai. Sul posto con le squadre a terra stanno operando gli elicotteri decollati dalla base operativa di Fenosu e da quella di San Cosimo.

Una aereo Canadair è stato inviato da Olbia a San Vito, nel complesso boschivo dei Sette Fratelli, per un altro incendio anche questo molto pericoloso, divampato nella notte. In azione anche un elicottero decollato da Villasalto, oltre a numerose squadre a terra. Si è reso necessario mettere in salvo diversi animali ed è stato fatto evacuare un agriturismo.

Domenica, 6 agosto 2023