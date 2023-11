Dramma sulla Statale 196, un morto nello schianto frontale tra un furgone e un bus

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Sardegna. Un anziano di circa 80 anni è morto nello schianto tra il suo furgone e un pullman dell’Arst sulla Statale 196. Un incidente frontale pauroso, che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ferito in modo grave e trasportato in codice rosso per dinamica al Policlinico di Monserrato l’uomo che si trovava al volante del pulmino. A bordo del furgone c’erano anche altre persone, tutte rimaste illese e che, alla fine, hanno rifiutato le cure.

Il traffico è andato in tilt, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere le due vetture dalla strada.