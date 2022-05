Dramma sul lavoro a Cagliari, cade col furgone in mare e muore: Maracalagonis piange Pasquale Piras

Si chiamava Pasquale Piras, viveva a Maracalagonis, aveva cinquant’anni e lavorava nella zona portuale di Giorgino per conto di un’azienda impegnata in un cantiere. È lui la vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto nelle acque cagliaritane. Ci sarebbe una manovra sbagliata all’origine della tragedia: Piras è scivolato in mare mentre era al volante del camion ed è rimasto intrappolato. I soccorsi dei Vigili del fuoco e del 118 si sono rivelati inutili, quando il suo corpo è stato recuperato non c’era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia, per ricostruire l’esatta dinamica del dramma. Piras, stando a quanto si apprende da chi lo conosceva, era dipendente di un’azienda di Assemini. Viveva a Maracalagonis, non distante dalla centralissima via Roma. La notizia della sua morte ha presto fatto il giro del paese.

Pasquale Piras lascia la moglie e due figli, un ragazzo e una ragazza.