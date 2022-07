Dramma sui monti di Santu Lussurgiu, 18enne muore dissanguato mentre taglia il sughero

Dramma sulle montagne di Santu Lussurgiu, un diciottenne di Alà dei Sardi è morto dissanguato mentre stava tagliando, con un’accetta, del sughero. I soccorsi, purtroppo, per quanto rapidi si sono rivelati inutili. In azione i carabinieri della compagnia di Ghilarza, per ricostruire esattamente l’esatta dinamica della tragedia.