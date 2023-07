Dramma nelle spiagge sarde, 2 morti in poche ore: annegate una bimba a Tresnuraghes e una turista a Is Arenas

Dramma nelle spiagge sarde: due vittime in poche ore, una bambina di 10 anni è annegata nelle acque di Porto Alabe e una turista straniera a Narbolia. Oggi il maestrale ha regalato qualche sospiro di sollievo dal gran caldo ma agitato le acque del mare che, tra onde e forti correnti, non ha risparmiato la vita di due persone. La piccola, che nuotava in compagnia della sorella, ora ricoverata in ospedale, non sarebbe riuscita a tornare a riva. Purtroppo per lei c’è stato niente da fare, i soccorsi si sono rivelati inutili. Stessa sorte per una turista che, nell’Oristanese, è morta annegata nelle acque di Is Arenas. Numerosi gli interventi registrati da parte dei bagnini che hanno estratto in salvo una decina di persone in altrettante situazione di pericolo, soprattutto nel nord dell’isola, che si sono venute a creare a causa delle condizioni metereologiche avverse odierne.