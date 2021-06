Dramma nelle campagne di Dolianova, trovato morto il 91enne scomparso ieri pomeriggio

Dramma nelle campagne di Dolianova, è stato infatti trovato senza vita Giuseppe Secci, il 91enne scomparso ieri pomeriggio. L’uomo era uscito di casa poco dopo le tredici e, da quel momento, non aveva più dato sue notizie. Subito dopo l’sos dei familiari erano scattate le ricerche. Nella notte il triste epilogo: “Papà è stato trovato dai volontari impegnati nelle ricerche vicino al cimitero del paese. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, hanno escluso che possa trattarsi di una morte violenta, subito dopo l’autopsia ci restituiranno il suo corpo”, spiega il figlio, Alessandro, che aveva sin da subito lanciato vari appelli sui social e su Casteddu Online. Secci, quindi, potrebbe essere stato stroncato da un malore. “Ringrazio tutti i volontari di varie associazioni, cittadini e carabinieri che, per ore, si sono messi alla ricerca di mio padre”, aggiunge, tra le lacrime, Alessandro Secci.

