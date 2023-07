Dramma nel dramma: la bambina annegata aveva perso la madre due mesi fa

Oristano

Ieri due tragedie del mare a Tresnuraghes e Is Arenas. Morta anche una giovane turista

Aveva perso la madre appena due mesi fa la piccola Amira Bennadi, la bambina di origine marocchina che viveva a Macomer e che è annegata ieri nel mare di Noesala, tra la marina di Tresnuraghes e quella di Magomadas. Il papà della piccola Radouane Bennadi, 45 anni, carpentiere ha spiegato al giornale L’Unione Sarda che “era andata al mare per star bene e distrarsi un pochino”.

Ad accompagnarla un’amica, volontaria di Macomer. Con loro altre due sorelle di Ammira, rispettivamente di 12 e 17 ani.

Le tre ragazzine giocavano insieme in riva, quando il mare – molto agitato – le ha portate via. Le sorelle di Amira sono state tratte in salvo da alcuni bagnanti, tra i quali un bagnino. Trasportate in ospedale, la più piccola delle due è stata ricoverata per sindrome da annegamento. Non è, comunque, in pericolo di vita.

La piccola Ammira viveva nel rione Scalarba di Macomer col padre e con altri sei fratelli e sorelle. Nel centro del Marghine grandissima la commozione per la tragedia.

Commozione e rabbia, invece, a Is Arenas, sul litorale di Narbolia, dove ieri pomeriggio si è consumato un altro dramma del mare. Qui ha perso la vita una giovane turista, di nazionalità polacca. Nel mare agitato si è trovata subito in difficoltà. Un surfista con la sua tavola è riuscito a raggiungerla e a riportare a riva la donna. Ha lamentato, però, che una volta a terra i soccorritori sono arrivati troppo tardi.

Proprio a Is Arenas lo scorso due luglio era annegato un noto docente dell’Università di Cagliari, Carlo Lugliè di 60 anni, apprezzato archeologo. Lugliè si era buttato in mare per salvare il figlio della sua compagna. Era riuscito nel suo intento, ma aveva perso la vita.

Sui luoghi delle due tragedie ieri pomeriggio sono intervenuti gli uomini del Circomare di Bosa e della Capitaneria di Oristano con motovedette e squadre a terra, oltre alle forze dell’ordine e al personale del servizio di soccorso sanitario dell’Areus.

Venerdì, 21 luglio 2023