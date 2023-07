Dramma nel carcere di Uta, detenuto 50enne si toglie la vita in cella

Dramma nel carcere di Uta. Un detenuto cinquantenne si è tolto la vita nella cella che divideva insieme ad altre due persone: l’uomo è riuscito nel suo intento e i soccorsi da parte del personale interno del penitenziario si sono rivelati, purtroppo, inutili. A dare notizia dell’ennesima tragedia che si consuma dietro le sbarre del principale carcere sardo è la garante per i detenuti, Irene Testa, che in mattinata si trovava proprio all’interno della struttura: “Cosa fare se le istituzioni preposte sono sorde? Esco ora dal carcere di Uta dove stanotte un detenuto con problemi psichiatrici si è tolto la vita. L’ennesimo”, così la Testa con un post pubblico sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Stando a quanto si apprende, sono in corso delle indagini e verifiche interne per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, per quanto sia già abbastanza tristemente chiara.

“Ho scritto già al presidente della Repubblica”, denuncia la Testa, “per ricordargli che all’interno del carcere di Uta e di quello di Bancali ci sono molti detenuti malati, che non dovrebbero trovarsi dietro le sbarre. Fatti simili si aggiungono ai problemi che vive la popolazione carceraria, costretta a stare anche senza ventilatori dentro le celle. Averli non significa stare in un albergo a cinque stelle ma riuscire, invece, a tutelare dei semplici diritti degli stessi detenuti”.