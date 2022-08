Dramma nei mari della Sardegna, 4 corpi recuperati in 24 ore: inchiesta della Procura

Quattro corpi, recuperati in poco più di un giorno dal mare del sud della Sardegna, tutti uomini e molto probabilmente migranti. I dubbi, ormai, sono ben pochi: i primi due cadaveri trovati a Chia, il terzo e il quarto nel mare davanti a Teulada. L’ultimissimo ritrovamento è avvenuto nella notte, gli uomini della Guardia Costiera hanno issato a bordo il corpo e l’hanno portato, come da prassi, al cimitero di Cagliari. Le autopsie saranno svolte nei prossimi giorni, e solo allora sarà possibile sapere da quanti giorni si trovassero in acqua e a quando risale la data dei decessi.

E, intanto, la procura di Cagliari è entrata in azione: l’ipotesi di un naufragio al largo della Sardegna è la pista principale seguita dai pm.