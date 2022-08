Dopo avere recuperato il cadavere, i pompieri l’hanno affidato alla stessa Guardia Costiera, che l’ha trasportato sino al porto. Sul posto anche i carabinieri, per svolgere tutti i rilievi del caso e mettersi in contatto con i familiari della vittima.

Dramma nella notte a Stintino, nella scogliera di Capo Falcone. Un settantaquattrenne, turista, originario di Gioia del Colle, è morto dopo aver fatto un volo di molti metri ed essersi sfracellato sugli scogli: l’anziano stava pescando quando, probabilmente dopo avere perso l’equilibrio, è precipitato. I soccorsi, per quanto rapidi, si sono rivelati inutili: sul luogo della tragedia sono arrivati i Vigili del fuoco: le squadre del nucleo portuale di Porto Torres, insieme agli specialisti soccorritori acquatici, sono riusciti a recuperare il cadavere solo dopo circa due ore, a causa del punto dove era finito, una zona molto impervia. In azione, per fornire il giusto supporto, anche una motovedetta e una squadra a terra della Capitaneria di Porto Torres.

