Dramma familiare, uccide moglie e figlio e suocera e poi si toglie la vita

Una terribile vicenda di omicidio – suicidio ad Alessandria. Un uomo di 67 anni, Martino Benzi, ha ucciso sua moglie Monica Berta, 55 anni, e suo figlio Matteo di soli 17 anni. Poi è andato a trovare la suocera Carla Schiffo, 78 anni, nella casa di riposo “Divina Provvidenza Madre Teresa Michel” dov’era ricoverata e ha ucciso anche lei.

L’uomo ha approfittato del momento in cui si trovava solo con la suocera nei giardini della clinica e l’ha colpita con un coltello, per poi colpire se stesso alla gola.

I corpi senza vita sono stati ritrovati dal personale della clinica, ma ancora non si sapeva l’ulteriore dramma che si era compiuto a casa del 67enne. Infatti, le forze dell’ordine hanno provato subito a rintracciare la famiglia dell’uomo e non avendo risposta si sono recati a casa di Benzi, dove hanno trovato i due corpi senza vita della moglie e del figlio. Ancora oscuro ciò che ha portato l’uomo ad un simile gesto, ma soltanto un biglietto in cui diceva della sua decisione.