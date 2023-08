Dramma familiare: accoltella la madre e poi si butta dal balcone

Un dramma familiare , l’ennesimo solo in Italia. A Milano, un uomo di 53 anni ha accoltellato alla gola la madre di 86 anni e poi si è tolto la vita buttandosi dal quarto piano. La tragedia è accaduta questa mattina intorno alle 5, quando lo stesso 53enne ha chiamato il 112 per avvertire che stava per suicidarsi. La madre, intanto, è stata ritrovata senza vita nella camera da letto della sua casa di Via Palanzone ed era morta già da molte ore. All’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri , l’uomo era già morto. A confermare la dinamica dei fatti anche dei biglietti ritrovati in casa in cui confermava di non voler essere indagato per l’omicidio della madre. Da capire, però , il movente dietro l’efferato omicidio, poiché non ci sono -al momento- elementi che possano ricondurre a particolari problemi economici , fisici o mentali né della madre né del figlio.