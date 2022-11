Dramma a Uta, muore travolto da un armadio nella casa di riposo: inchiesta della procura

È stata aperta un’inchiesta per omcidio colposo per il caso della morte di Ignazio Porru, un ottantunenne di Assemini da tempo residente a Villa Ada, la comunità integrata per anziani di Uta. Nella notte tra venerdì e sabato è stato travolto dall’armadio nella sua stanza e due Oss, quando si sono accorti di quanto successo, hanno subito chiamato i carabinieri. Una morte terribile, la procura di Cagliari ha deciso di aprire un’indagine per risalire ad eventuali responsabilità. Sinora non ci sono iscritti nel registro degli indagati, come riporta L’Unione Sarda.

Porru, stando a quanto trapela, si trovava da solo nella sua camera al momento del dramma, avvenuto nella notte.