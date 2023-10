Dramma a Sinnai, ciclista amatoriale ha un malore e muore: addio a Nicola Sensibile

Dramma nella zona della pineta di Sinnai. Nicola Sensibile, cinquantunenne di Selargius, è morto stroncato da un malore improvviso mentre stava andando in bicicletta. I soccorsi, per quanto rapidi, si sono rivelati inutili. È intervenuto l’elisoccorso e i medici hanno provato a rianimare l’uomo, ma senza successo. Stando a quando si apprende, al momento del malore Sensibile si trovava da solo proprio all’interno della pineta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sinnai e i loro colleghi di Quartu Sant’Elena.

Sensibile, 51 anni compiuti ad aprile, era appassionato di sport e di pedalate. Sul sul profilo Facebook ci sono diverse fotografie sue in sella alla bicicletta. Da tempo, come da lui stesso pubblicizzato sui social, svolgeva l’attività di operatore del benessere specializzato in tecniche del massaggio.