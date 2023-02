Dramma a Silì: madre accoltella e uccide la figlia di tredici anni, poi si butta dalla finestra

Oristano

La donna è grave

Dramma questo pomeriggio nella frazione di Silì. Una donna ha accoltellato la figlia tredicenne uccidendola. Poi si è buttata dalla finestra, tentando il suicidio.

La donna, Monica Vinci, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l’elicottero del servizio 118. Le sue condizioni di salute sono molto gravi.

Inutili i tentativi di rianimare la figlia, Chiara Carta: la ragazza è morta.

Sarebbe stato il padre della giovane, un agente della polizia locale di Oristano, che si era separato dalla moglie, a scoprire la tragedia questo pomeriggio nell’abitazione di via Martiri del Risorgimento. Avrebbe trovato la figlia in bagno in una pozza di sangue. La madre l’avrebbe colpita con diverse coltellate.

Le indagini sono seguite dalla Squadra mobile della questura di Oristano.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la sequenza dei drammatici fatti.