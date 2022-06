Dramma a Sant’Andrea Frius, soccorrono un’anziana ustionata e trovano il marito morto suicida

Sono andati in un’abitazione di Sant’Andrea Frius per soccorrere una donna di oltre 80 anni rimasta ustionata da dell’acqua bollente, stando a quanto emerge in seguito alla segnalazione fatta da alcuni vicini, ma al loro arrivo hanno avuto a che fare con una situazione molto più grave: oltre alla donna ustionata, i soccorritori del 118 arrivati da Senorbì hanno trovato il marito, coetaneo della consorte, morto suicida, in giardino. Il fatto è accaduto lunedì scorso, come riporta L’Unione Sarda. Un dramma che è diventato doppio, sul quale stanno indagando i carabinieri, che hanno scritto un verbale con la ricostruzione di quanto avvenuto nell’abitazione dove la coppia viveva, sola, da tempo. Martedì sera è stato celebrato il funerale dell’uomo, tra i banchi della chiesa di Sant’Andrea Apostolo c’era anche il sindaco Simone Melis, che ha fatto le condoglianze e assicurato la massima vicinanza alla famiglia. La donna si trova in ospedale, nel rispetto dei grandi ustionati, a Sassari.