Ancora sangue sulle strade sarde. Sulla Ss 197, a San Gavino Monreale, la Dacia Duster guidata da un uomo residente in paese si è ribaltata ed è finita fuori strada, nelle campagne. L’impatto è stato purtroppo fatale per il proprietario della macchina, Alain Jules Cools, turista francese di cinquantotto anni: quando sono arrivati i soccorritori del 118 per lui non c’era più nulla da fare. Presenti a bordo altri due cittadini francesi, per loro fortunatamente solo piccole escoriazioni. Stando agli accertamenti delle forze dell’ordine, la macchina stava viaggiando verso Cagliari. Sul posto i carabinieri della stazione di Villacidro insieme ai vigili del fuoco di Sanluri e l’elisoccorso.