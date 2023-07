Dramma a Roma: non tollera la musica troppo alta e spara al vicino

L’intolleranza , a volte, può raggiungere livelli impensabili. È accaduto ieri a Guidonia, vicino Roma. Un uomo di 37 anni, Mirko Buzzi, svegliato dalla musica troppo alta (erano circa le 8 del mattino) ha inveito contro il vicino 27enne. La lite, scoppiata in strada, è subito degenerata quando il 37enne ha tirato fuori una pistola e ha colpito il ragazzo alla gamba. Fortunatamente, allertati i soccorsi e trasportato subito il giovane all’ospedale Pertini, ci si è subito resi conto che non era in pericolo di vita e ha brillantemente superato l’intervento per la frattura al femore. L’aggressore, che in un primo momento era fuggito ma poi è stato rintracciato, è ora accusato di tentato omicidio. Buzzi, dipendente Ama è detto Er Mutanda, è un ultras della Lazio e si è scoperto avere precedenti per droga.