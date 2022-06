Dramma a Quartu, mamma 27enne muore in casa: “È caduta e ha battuto la testa”

Tragedia in un’abitazione di Flumini di Quartu. Una giovane mamma, Andrea Nairi, 7 anni, è morta ieri pomeriggio. La donna, convivente e con una neonata di quindici mesi, ha perso la vita, stando a quanto si apprende, in seguito ad una caduta. Nairi, in passato, aveva lavorato come barista in qualche caffetteria di Cagliari. Sino a poco più di un mese fa era in Germania insieme al compagno, Damiano Orrù. Sono già numerosi, sui social, i messaggi di cordoglio per la scomparsa della ventisettenne. A spiegare cosa sia successo è Emilio Orrù, padre del compagno: “Ieri mattina è caduta, in casa, e ha battuto la testa. Si è lavata, si è fatta una doccia perchè era piena di sangue e si è messa a letto”. Dopo poche ore la situazione sarebbe precipitata: “Ha avuto un arresto cardiaco. Abbiamo chiamato il 118, sono arrivate le ambulanze”. I medici “hanno cercato di fare il possibile, anche con i massaggi cardiaci, per salvarla”. Tutto inutile, il cuore di Andrea Nairi si è fermato “alle 16:30”.

Il corpo della giovane si trova nell’abitazione di Flumini, la famiglia ha già contattato l’agenzia funebre. E, vista la dinamica che ha portato alla morte, per prassi, un medico legale dell’Igiene Pubblica dell’Assl deve effettuare i controlli sul corpo e, poi, comunicare direttamente se può esserci il via libera per il funerale o se, diversamente, c’è la necessità di un riscontro diagnostico. In quest’ultimo caso, la salma dev’essere portata al Policlinico di Monserrato. Le cause del decesso, però, stando a quanto spiegato da Emilio Orrù, sembrano essere purtroppo chiare: una tragedia domestica.