Dramma a Quartu, ambulanza si schianta contro due auto: 92enne stroncata da un infarto

Tragedia a Quartu, all’incrocio tra Viale Europa e via Marconi. Un’ambulanza del 118 si è schianata contro due auto, una Peugeot 206 e una Nissan Qashqai: a bordo dell’ambulanza una novantaduenne, morta stroncata da un malore, forse legato allo choc per l’incidente. I carabinieri di Quartu, intervenuti sul posto, hanno notato uscire dal cofano motore dell’ambulanza delle fiamme, prontamente spente utilizzando l’estintore presente a bordo della gazzella di servizio. La paziente che si trovava a bordo dell’ambulanza rimasta coinvolta nell’incidente è morta, così come determinato dal personale medico del 118 intervenuto successivamente. Tutti gli altri passeggeri coinvolti nel sinistro stradale sono rimasti lievemente feriti, motivo per il quale sono stati trasportati presso il policlinico di Monserrato e l’ospedale SS. Trinità di Cagliari, dove le lesioni riportate dagli stessi sono in corso di refertazione. I documenti di guida e di circolazione delle persone e dei mezzi interessati sono risultati essere regolari.