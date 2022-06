QUARTU. Un cadavere in stato di decomposizione è stato trovato nella tarda mattinata in una casa di periferia in via Cogoni, non distante dalla zona del Simbirizzi. È di un giovane di 34 anni, disoccupato, che viveva solo. Sul posto ci sono gli uomini del commissariato di polizia di Quartu con il dirigente Michele Venezia e il medico legale Roberto Demontis. Dai primi riscontri sembra trattarsi di morte naturale, forse per overdose. Gli inquirenti escludono possa trattarsi di un delitto.(l.on)