Dramma a Paulilatino: un giovane ferito a coltellate ricoverato in gravissime condizioni. Ecco di chi si tratta: ha solo 30 anni Daniele Vidili, il ragazzo che è stato brutalmente aggredito a Paulilatino durante un litigio in piazza Rinascita, dove era in corso un concorso per cani. Il giovane è stato colpito più volte, per la grande preoccupazione di tutto il paese e del sindaco, Domenico Gallus. Sarebbe già stato fermato il presunto aggressore. Il ragazzo si trova ricoverato adesso all’ospedale San Martino di Oristano ed è tuttora in prognosi riservata.