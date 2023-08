Dramma a Olbia: muore un bambino nelle fiamme che avvolgono un camper davanti alla spiaggia

Dramma a Olbia: muore un bambino nelle fiamme che avvolgono un camper. Incendio fatale a Bados, una tragedia terribile: un bimbo di circa dieci anni muore dentro un camper che va a fuoco, i genitori vengono ricoverati in ospedale sotto choc. Tutta la bellissima spiaggia gallurese è finita sotto una coltre di fumo nero mentre in tanti hanno assistito ai momenti successivi al rogo, inutili sono stati i soccorsi per salvare il bambino. Il camper stazionava insieme ad altri da alcuni giorni nei pressi dell’arenile, che si trova nei pressi di Pittulongu.