Dramma a Olbia, il cadavere di un 69enne recuperato dalle acque del lungomare

Macabro ritrovamento nelle acque di Olbia. Il corpo senza vita di un uomo di 69 anni è stato trovato in mare davanti al lungomare di via Redipuglia. A notare il cadavere alcuni passanti, che hanno subito avvisato una pattuglia della unità cinofila della Guardia di finanza che, per puro caso, stava passando in zona.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e portato all’obitorio. Potrebbe trattarsi di un incidente: l’uomo andava spesso in bicicletta nella zona e, come riporta l’Ansa, gli investigatori propendono a una caduta accidentale in acqua, forse in seguito a un malore improvviso.