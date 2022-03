Dramma a New York, ex tennista di Quartu trovato morto: addio a Matteo Cannavera

Si è coricato nel letto del suo appartamento di New York e non si è più risvegliato. Se n’è andato così, nel sonno, ad appena ventisei anni, Matteo Cannavera. Originario di Quartu Sant’Elena, ex campione di tennis, da anni viveva negli Stati Uniti e, come ricorda il sito specializzato Spazio Tennis, lavorava nel settore della finanza. La scoperta della sua morte (al momento non si conoscono le cause) risale a due giorni fa, la notizia è arrivata sui cellulari dei suoi più cari amici dopo poche ore, gettandoli nello sconforto. Una laurea difficile conquistata alla Adelphi University, in Economia, e la decisione di restare negli Usa. Era stato contattato dalla stessa università, Matteo Cannavera, offrendogli una borsa di studio. E lui aveva accettato. I siti specializzati ricordano le sue vittorie e conquiste nel mondo del tennis, partendo dal 2008, quando era stato il campione d’Italia under 13. E la sua attuale occupazione: aveva fondato la Villavera Capital – Cryptocurrency Hedge Fund, una compagnia di investimento nelle criptovalute con contatti e clienti in varie parti del mondo.Cannavera lascia un fratello, Alessandro, la madre Angela e la fidanzata Cristina. Il padre, Adriano, era morto qualche anno fa.Sui social lo ricorda, tra i tanti, Carlo Porqueddu, suo grande amico e tra i più noti maestri di tennis: “Un dolore immenso mi avvolge. Non riesco a trovare le parole per descrivere cosa sto provando. Posso solo ringraziare Matteo e la sua famiglia per avermi dato la possibilità di conoscere tutti loro e di essere cresciuto come uomo e come professionista attraverso il suo percorso. Lo ringrazio per aver contribuito a dare prestigio alla Quattro Mori Tennis Team e ad essere stato di ispirazione e di esempio per altri nostri giovani atleti. Matteo era un ragazzo combattivo e determinato, generoso con tutti e moralmente ineccepibile. Estremamente sensibile ed intelligente, molto riservato ma ricco di amici che gli volevano bene.È questo il ricordo che tutti noi abbiamo di lui e che ci permetterà di andare avanti pensando che sarà accanto a noi. Ci mancherà tantissimo”. Su Facebook, il fratello Alessandro ringrazia per i tanti messaggi di vicinanza già ricevuti: “Volevo ringraziarvi tutti, siete stati in tantissimi a scrivermi, purtroppo mi viene molto difficile riuscire a rispondere a tutti. Sono sicuro che Matteo apprezzerebbe la vostra vicinanza”.