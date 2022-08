Dramma a Monserrato, trovato morto in casa da 10 giorni: addio a Paolo Locci

Dramma a Monserrato, in via Boezio 17. Paolo Locci, pensionato, 80 anni, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia Locale, intervenuti in seguito alla segnalazione di un gruppo di vicini di casa che, stando a quanto trapela, si sono insospettiti perché non l’avevano più visto gironzolare nel rione. La porta è stata forzata dai pompieri e, nell’appartamento, i vigili hanno trovato il cadavere del pensionato, in evidente stato di decomposizione. La morte, stando agli accertamenti svolti dal medico legale, intervenuto su richiesta del magistrato di turno, risale ad almeno dieci giorni fa. Il corpo è stato portato al cimitero di Monserrato e subito restituito ai familiari. L’ottantenne viveva da solo. La moglie e i figli sono infatti residenti in Germania e, solo nei prossimi giorni, arriveranno nell’Isola. Anche Locci, stando ai racconti di alcuni vicini, aveva vissuto e lavorato in Germania, sino all’età della pensione. Sul corpo non è stato trovato nessun segno di violenza. Paolo Locci è morto per cause naturali, a stroncarlo è stata un’insufficienza cardio respiratoria acuta.