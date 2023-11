Dramma a La Maddalena, un diportista trovato morto sugli scogli dopo l'sos

Dramma nelle acque de La Maddalena, in Sardegna. Un diportista, dopo aver lanciato l’sos per un’emergenza a bordo della sua auto, è stato trovato senza vita sugli scogli dell’isolotto di Corcelli. La sua imbarcazione a vela, invece, è stata trovata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si sommozzatori. La vittima aveva dato il “mayday”, cioè aveva fatto scattare la procedura di intervento per una situazione di emergenza in mare, alla Capitaneria di porto.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la salma e consegnarla all’autorità di competenza. Sul posto anche la motovedetta della Capitaneria di porto per il coordinamento delle operazioni.