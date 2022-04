Dramma a Cagliari, scavalca una ringhiera e precipita nel vuoto: muore un 67enne

Drammatico ritrovamento a Cagliari, in un multipiano di via 29 Novembre, nel rione di Stampace. Un uomo di sessantasette anni è stato trovato senza vita in una pozza di sangue. A fare la macabra scoperta è stato un residente del palazzo, che ha subìto chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo provinciale: già sul posto il medico legale, che dovrà appurare le esatte cause del decesso e stabilire quando sia avvenuto.

La prima ricostruzione dei carabinieri è che l’uomo, che non abita nel palazzo sopra il multipiano e che potrebbe essere un senza fissa dimora, abbia tentato di scavalcare una ringhiera ma, a causa di una mossa falsa, sia precipitato per tutti i due piani del maxi parcheggio, sbattendo violentemente a terra e morendo sul colpo.

Fonte: Casteddu on line