Dramma a Cagliari, crocierista americana fa un tuffo a Marina Piccola e muore

Dramma nel tratto di mare davanti a Marina Piccola, a Cagliari. Una turista americana di 67 anni, sbarcata da una nave da crociera, si è sentita male dopo un tuffo ed è morta. La vittima, in tour nelle acque del capoluogo sardo grazie ad una delle tante soste della crociera, era con altri stranieri a bordo di un gommone. Dopo il tuffo ha accusato un forte malessere, tanto da chiedere di essere aiutata a risalire a bordo. Le sue condizioni, però, non sono migliorate e il suo cuore ha cessato di battere appena riportata sul molo del porticciolo. I soccorritori di un’ambulanza della Cagliari Emergenza, insieme ai colleghi di un altro mezzo di una medicalizzata, hanno fatto di tutto per rianimarla. Sul posto, per svolgere tutti i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.