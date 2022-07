Ancora una volta le ragazze della squadra di Dragon boat dell’Associazione Karalis Pink Team sono in procinto di partire, questa volta per partecipare alle gare del “2° International Dragonboat Pink Festival” sulle acque del Po di Torino, dove si festeggeranno anche i 10 anni (a questo punto 12) della squadra di donne in rosa della città sabauda le Dagonette. La squadra di Cagliari composta, in parte, da donne che hanno avuto l’esperienza del tumore al seno, partecipano a queste manifestazioni sportive per promuovere lo sport come prevenzione e cura, ma anche per mandare un messaggio di speranza a chi sta lottando con questo male. Ma le nostre hanno anche un grande sogno, quello di partecipare ai mondiali di Dragon boat che si terranno in Nuova Zelanda nel 2023. Avanti così Karalis Pink Team i sogni a volte si avverano.

