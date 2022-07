Trentadue minuti, tanti applausi ma non quelli della Lega e dei 5 Stelle. Mario Draghi arriva a Palazzo Madama, sorride e saluta, prende il suo posto e rilancia la palla nell’agone parlamentare. “L’unico modo per andare avanti è ricostruire il patto di fiducia, voi partiti siete pronti a ricostruire quel patto”, ha detto il premier definendo sofferte ma inevitabili le dimissioni. 32 minuti in cui Draghi non cede e non concede nulla, ignorando i 5 Stelle, Conte e i 9 punti e bacchettando la Lega per le fibrillazioni su taxisti e balneari, senza alcun accenno alla pace fiscale che resta l’argomento più caro ai leghisti. Troppo, per Salvini e i suoi, zero applausi e vertice d’urgenza, poi quello allargato al centrodestra di governo nella villa romana di Berlusconi.

Il baricentro della crisi, insomma, si è spostato dai 5 Stelle sul centrodestra, in piena fibrillazione già da ieri quando l’incontro fra il leader del Pd Letta e Draghi aveva mandato su tutte le furie il centrodestra.

Vista la mobilitazione dei giorni scorsi e gli appelli a restare, Draghi avrebbe oggi potuto fare un discorso molto soft e incassare la fiducia, invece ha scelto una strada fortemente politica, per mettere in chiaro chi comanda. Gli esiti possono essere due: è il centrodestra a strappare e mandare tutto per aria, forte anche dei sondaggi, oppure la fiducia a Draghi che, a quel punto, avrebbe non solo un mandato ma la piena consegna dei partiti ormai completamente svuotati del loro ruolo.

Il voto in Senato è previsto per questa sera alle 19.30.

