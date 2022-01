“Non torneremo in lockdown, la situazione è completamente diversa da quella dell’anno scorso e lo è grazie ai vaccini. La Dad? Non ha senso tenere le scuole chiuse e poi consentire ai ragazzi di fare sport nel pomeriggio e andare in pizzeria alla sera. Quando serve la dad si andrà in dad, ma quello che respinto è il ricorso generalizzato a questo strumento, che crea disuguaglianze destinate a restare per tutto il resto della vita, come dimostrano numerosi studi, anche dal punto di vista del reddito”. E a chi lo accusa di non decidere per tenere in equilibrio gli umori dei partiti, Draghi risponde prendendo ad esempio proprio la scuola: “Tenere aperte le scuole è una priorità assoluta di questo governo, in passato non è stato così”. Per quanto riguarda l’argomento caldissimo di questi giorni, la corsa al Quirinale a cui Draghi potrebbe partecipare con tutte le conseguenze sulle sorti del governo, il premier ha chiuso la questione ancor prima di cominciare la conferenza stampa: “Non risponderò a domande sull’argomento”.

L'articolo Draghi: “Niente più lockdown e scuole aperte grazie ai vaccini. La Dad? Crea disuguaglianze che restano per tutta la vita” proviene da Casteddu On line.