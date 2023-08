Dragaggio del Temo, i soldi ci sono ancora. A Bosa il vicesindaco Ledda risponde in Consiglio

Bosa

La minoranza in un’interpellanza aveva parlato di perdita del finanziamento

Non sono andati persi i finanziamenti per gli interventi di dragaggio del fiume Temo, a Bosa. “Oggi il progetto attende i pareri ambientali necessari e inderogabili”, ha spiegato il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Federico Ledda. “Ha superato la prima fase di rapporto preliminare ed è stata richiesta dalla Regione la verifica di assoggettabilità a Via (Valutazione d’impatto ambientale). Per questa fase, al fine di produrre nuova documentazione, è stata rimodulata la convenzione con la Rtp di progettazione. Superato questo passaggio sapremo se potremo procedere con le fasi esecutive o dovremo sottoporre l’opera a Via”.

I chiarimenti di Ledda sono arrivati in Consiglio comunale, in risposta a un’interpellanza presentata dai consiglieri comunali di minoranza Rosalia Acca, Claudia Mastinu, Alessandro Naitana, Salvatore Sanna e Anna Maria Carlini.

“Alcune settimane fa, con un’interpellanza, i gruppi di minoranza accusavano il definanziamento delle opere di escavo del fiume Temo, sostenendo la perdita dei fondi e imputandola al mio e nostro lavoro. Nel riscontro all’interpellanza discussa lunedì in Consiglio e non su altri canali”, ha sottolineato il vicesindaco, “ho spiegato a una parte dei firmatari, quelli presenti, come la Regione non abbia in alcun modo sottratto le somme al Comune. I fondi per l’opera di escavo facevano riferimento ad un finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 e ammontavano a 1,5 milioni di euro”.