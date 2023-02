Doveva incassare 100 euro per le catene da neve vendute ma trasferisce 5.000 euro ai truffatori

Gesturi

Operazioni guidate allo sportello automatico, due fratelli denunciati dai carabinieri

Volevano vendere online delle catene da neve per il valore di 100 euro ma hanno finito per ricaricare con 5.000 euro la Postepay di due uomini che si erano finti interessati all’acquisto.

Dopo tre mesi di indagini, partiti dalla querela presentata da un operaio di 38 anni di Gesturi e da sua madre, di 63 anni, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari due fratelli sassaresi, rispettivamente di 51 e 54 anni. Sono accusati di truffa aggravata.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di accertare che i due falsi acquirenti avevano risposto all’annuncio pubblicato sul sito Subito.it e – dandogli le istruzioni al telefono – avevano indotto l’operaio a recarsi presso uno sportello automatico Postamat e fare una serie di operazioni che – anziché fargli incassare il prezzo per la vendita – hanno trasferito 5.000 euro su una carta Postepay intestata ai due truffatori.

Incredibile ingenuità? Secondo i carabinieri non è un caso unico: “Si tratta di una modalità particolare di porre in essere il classico raggiro telematico, in cui i truffatori, mostrandosi interessati a qualcosa che la vittima ha posto in vendita su una piattaforma e-commerce, la inducono a recarsi presso un ATM e gli dettano operazioni che la controparte non conosce, in virtù delle quali il venditore effettua uno o più bonifici a vantaggio del presunto acquirente”.

